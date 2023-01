Subito virali le reazioni di Oppini e Repice durante Napoli-Juventus di ieri

Leggi su optimagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) Stanno diventando, in questi minuti, lein diretta di. Il primo, come molti sanno, è di chiara fede juventina e collabora con 7 Gold, riproponendoci a conti fatti quanto abbiamo vissuto in settimana con Tiziano Crudeli. In quel caso, come osservato con il nostro articolo, abbiamo avuto modo di constatare tutta la sua delusione per l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano del Torino. Ora abbiamo un approccio differente con le due voci focalizzate sull’anticipo die sulla clamorosa manita dei ragazzi di Spalletti ai bianconeri. Come hanno reagitodi ...