Stretta Piantedosi | stop per 2 mesi a trasferte ultras Roma e Napoli

Stop per due mese alle trasferte per ultras di Roma e Lazio. "ll Ministro dell'Interno, in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l'8 gennaio scorso lungo l'A1, all'altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi, ...ha parlato di "qualche provvedimento di prevenzione" non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - per i quali è in corso una intensa attività di polizia. "Ma ...Roma, 14 gen. (askanews) - Stop per due mese alle trasferte per ultras di Roma e Lazio. 'll Ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione ...Le dichiarazioni rilasciate dal ministro Piantedosi sulla presunta legittimità delle riammissioni al confine italo-sloveno sono di un’inaudita gravità per ...