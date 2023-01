Stravolgendo la Juventus | Allegri ha ammesso la superiorità del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le scelte diIlha battuto lain maniera netta, meritata. E allora si può dire che Spalletti abbia vinto il duello tattico contro Massimiliano. Questo è un modo per dirlo, per raccontare5-1 e anche per citare Vincent Vega, uno dei personaggi più geniali e più assurdi partoriti dalla mente di Quentin Tarantino. Un altro modo per dirlo, avviandoci nell’analisi tattica della partita, è che Massimilianosi è fatto male da solo. Ha fatto delle scelte strane, forse troppo ambiziose, e così ha finito per allargare il divario già esistente tra. Un divario che non riguarda solo la classifica, ma anche il valore della rosa. Perché questo va detto chiaramente: ...