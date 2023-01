Stop per due mesi alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli | la decisione del Ministro

(Di sabato 14 gennaio 2023)per dueper idi. Come aveva annunciato questa mattina ildell’Interno Matteo Piantedosi ha appena firmato il provvedimento. Piantedosi, spiega il Viminale, “in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l’8 gennaio scorso lungo l’A1, all’altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto la chiusura, per dueda oggi, dei settori ospiti degli stadi, dove le società sportive Ssc ...

La Repubblica

...e 'dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di analisila sicurezza delle manifestazioni sportive'. Si tratta di un provvedimento di prevenzione approfondimento Manfredi su......il tratto aretino dell'Autosole tra i sostenitori della Roma che stavano raggiungendo lo stadio di San Sirola partita contro il Milan e quelli del Napoli che invece erano diretti a Genova... Calcio, stop per due mesi alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli Roma, 14 gen. (askanews) - Stop per due mese alle trasferte per ultras di Roma e Lazio. 'll Ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione ..."Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione" sulle "trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi… Leggi ...