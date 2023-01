Stop alle trasferte per i tifosi romani e napoletani | l’annuncio del ministro Piantedosi

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nienteper i. Il provvedimento ha validità di due mesi e nasce in risposta ai terribili fatti che si sono verificati l’8 gennaio scorso quando l’autostrada A1 è diventata teatro di pericolosi scontri tra gli ultras giallorossi e quelli partenopei. La decisione era nell’aria e alla fine, per porre un freno alla violenza che troppo spesso ruota attorno al mondo del calcio, ha prevalso la linea dura. Scontrisulla A1: arresti non convalidati, tornano in libertà due ultras della Roma Il provvedimento diche vieta leper idella Roma e del Napoli Annunciata per questo pomeriggio la firma del provvedimento da parte deldell’Interno Matteo ...

Roma - Napoli di campionato si è già disputata, ma domenica 29 gennaio, per di più in notturna (20.45), è in programma il ritorno al Maradona. Niente tifosi giallorossi sugli spalti - il divieto ......la voglia di rivalsa rispetto allodi domenica scorsa contro la Reyer Venezia, oltre che, al tempo stesso, con la volontà di ripetere la scintillante prestazione comunque offerta di fronte... Manfredi: 'Stop alle trasferte Non penalizzare i veri tifosi del Napoli' Dopo gli scontri all’autogrill di Badia al Pino scatta lo stop alle trasferte “per i prossimi due mesi per quanto riguarda le tifoserie di Napoli e Roma, misure che non sono alternative a eventuali mi ...Il ministro ha disposto lo stop "dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive" ...