Steven Soderbergh | una vita all’insegna dei trionfi

(Di sabato 14 gennaio 2023), noto regista e produttore cinematografico statunitense, vincitore del premio Oscar per la migliore regia con il film Traffic, è nato ad Atlanta il 14 gennaio 1963, oggi compie 60 anni. In occasione del suo compleanno scopriamo più da vicino chi èe com’è nata la sua passione per il cinema. Lo celebriamo passando in rassegna i suoi film cult: Sesso, bugie e videotape, Erin Brockovich, Traffic e la famosa trilogia Oceans’s. Essi fungono da pubblica dichiarazione dell’innato e immenso talento di cui è dotato.: le origini e i primi passiOscar al migliore regista 2001- Ph Credits Steve Granitz Il regista, secondo di sei figli, è nato ad Atlanta, in ...