STATS – Napoli Juve | Chiesa | il 4 in pagella e i numeri della gara

(Di sabato 14 gennaio 2023), igiocata dall’esterno ieri sera contro il. E quel 4 indel giorno dopo… La partita di Federicospiega l’esito disastroso per la Signora dintus? Indubbiamente sarebbe troppo scegliere un solo giocatore per riassumere la quantità delle cose che non hanno funzionato. Resta il fatto che una delle chiavi del dominio dei padroni di casa è stato l’imperversare sulla fascia di competenza dellontino, costretto a unadifensiva come non mai. Una condizione “innaturale” che giustifica il 4 attribuitogli dal CorriereSera? Paolo Tomaselli non ha usato mezzi termini: «Che ci faccio qui?contro ...

Nelle previsioni della vigilia,- Juventus viene letta in modo tutto sommato semplice. Gli azzurri sono il migliore attacco del torneo con 39 reti in 17 incontri e hanno una chiarissima mentalità offensiva. La Juventus, ...L'approfondimento su- Juventus elaborato da EMG Italy sulla base dei dati statistici raccolti daPerform per Lega Serie A. Ilè rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A TIM contro la Juventus (1V, 1N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i ...La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sul big match tra Napoli e Juventus, gara in programma questa sera al Maradona.Nelle previsioni della vigilia, Napoli-Juventus viene letta in modo tutto sommato semplice. Gli azzurri sono il migliore attacco del torneo con 39 reti in 17 incontri e hanno una chiarissima mentalità ...