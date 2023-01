Star Wars | Rey non è la Prescelta La spiegazione definitiva

Leggi su starwarsnews

(Di sabato 14 gennaio 2023). Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker ha aperto un dibattito interessante sul “ruolo del Prescelto” nella saga. L’entrata in scena di Rey Skywalker ha strappato veramente il titolo di Prescelto ad Anakin Skywalker? La celebre Profezia ha avuto o non ha avuto compimento? E come? In tanti sono convinti che l’uso di Rey,