Star di Tiktok Taylor LeJeune muore a 33 anni per un infarto | nei video mangiava cibo spazzatura o scaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023)dida 1,8 milioni di follower, è morto a 33. Iler, conosciuto per i suoivirali in cuio vecchio di, secondo quanto detto dal fratello, è deceduto in seguito a unattorno alle 22 dell’11 gennaio. Conosciuto con il nickname di Waffler69, l’influencer alimentare, prima di sbarcare sul social cinese, già daaveva un canale attivo anche su YouTube. Ad annunciare il decesso è stato il fratello, Calyton, anche lui piuttosto attivo sulla piattaforma, come riporta anche Tmz. Parlando con il sito web, il fratello ha raccontato: “Stava poco bene e aveva chiamato sua madre, ma le cose sono ...