Stangata agli ultras di Napoli e Roma | Piantedosi verso lo stop delle trasferte per 2 mesi

(Di sabato 14 gennaio 2023) Saranno costretti a seguire le proprie squadre in Tv quando giocheranno fuori casa i tifosi di. Dopo gli scontri scoppiati domenica 8 gennaio sull’A1 tra i due gruppi, il ministro dell’Interno Matteoha annunciato di voler punire le due tifoserie con unosulledi almeno dueha spiegato di voler imporre «qualche provvedimento di prevenzione» che sia più «generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie», già colpite con i Daspo per i primi soggetti identificati che avevano partecipatoscontri. I divieti di entrare allo stadio, sia in casa che in trasferta, continueranno, ha aggiunto, man mano che le indagini della polizia ...

già colpite con i Daspo per i primi soggetti identificati che avevano partecipato agli scontri. I divieti di entrare allo stadio, sia in casa che in trasferta, continueranno, ha aggiunto Piantedosi, man mano che le indagini della polizia proseguono. Niente trasferte per i prossimi due mesi per i tifosi di Roma e Napoli. È la decisione del ministro dell'Interno Piantedosi, annunciata in una conferenza stampa in Prefettura