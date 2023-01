St Anton | nel super g vinto dalla Brignone la Goggia cade | sta bene ma per precauzione salterà la gara di domenica

(Di sabato 14 gennaio 2023) Mondiali. La campionessa bergamasca, con il pettorale 14 , stava segnando il miglior tempo. Successo numero 21, invece, per Federica, diventata così l’italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo.

FISI

... secondo un alto funzionario di Kiev, unicosuo genere: lo ha reso noto la vice ministra della ... ha detto il consigliere ministeriale per gli affari interni dell'Ucraina,Gerashchenko, ...Sofia Goggia , dopo la caduta rimediata oggiSuperG sulla 'Karl Schranz', in una gara che la vedeva in piena corsa per la vittoria, ha scelto di essere cauta e di saltare il SuperG di St.in programma domani, domenica 15 gennaio. La ... CAPOLAVORO BRIGNONE! VITTORIA DI CLASSE NEL SUPERG ... Super-G femminile - Federica Brignone: 'Ho spinto tutto quello avevo. Sono soddisfatta' video VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE ST. ANTON AM ARLBERG - Federica Brignone ...Federica Brignone ha vinto il SuperG di St.Anton dove Sofia Goggia è caduta ed ha dovuto ritirarsi. L’atleta bergamasca non ha subito lesioni, ma ha deciso di rinunciare alla gara di domenica 15 genna ...