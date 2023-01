Spoils system? Controcorrente | perché è sbagliato gridare allo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il 24 gennaio sarà iniziato da due giorni l'anno del coniglio d'acqua, secondo il calendario cinese per cui il Capodanno è il 22 gennaio. Per l'agenda della politica italiana sarà il giorno dello. Il "sistema delle spoglie" - ha origine negli Stati Uniti e riguarda quella pratica politica secondo cui il vincitore delle elezioni ha il diritto di nominare un gran numero di funzionari di propria fiducia a capo degli uffici dell'amministrazione pubblica. È stato introdotto in Italia a fine anni '90 con la legge Bassanini e aggiustato con la riforma Frattini nel 2002, e prevede il cambio di alcune figure di vertice dell'amministrazione dopo 90 giorni dall'insediamento del Governo. NEGLI USA A differenza di quanto avviene negli Usa, però, in Italia non è generalizzato ma viene adottato per nominare solo alcuni ruoli apicali ...