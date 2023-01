Spettacolo di Federica Brignone a St Anton | domina il Super G | è la 21esima vittoria in Coppa del Mondo Brutta caduta per Goggia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nessuno ha sciato come lei sulle neve di St.. Con la sua garaha illuminato la storica pista austriaca, risultando semplicemente inarrivabile per le sue avversarie. Il dominio nelG le regala laindeltorna a essere la sciatrice italiana con più successi nella storia, davanti a Sofiache invece ha concluso la sua prestazione sdraiata sul pendio dopo una. Fortunatamente, da una prima impressione sembra chenon abbia avuto conseguenze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...lontane che entrano in relazione con il sentire attuale grazie all'interpretazione di...vincitore Premio In - Box 2021, un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica porta ...A completare il club delle ragazze di Suor Angela c'è Sara (Pagliaroli), una ragazza schietta che dice quello che pensa senza tanti giri di parole, che resta imbrigliata nella triste vicenda ...Dal 15 gennaio al 28 maggio il museo delle marionette di Palermo aprirà la domenica con una rassegna tutta dedicata ai bambini. In programma laboratori, spettacoli, letture ad alta voce di fiabe, racc ...Federica Panicucci, arriva la confessione della conduttrice su qualcosa di intimo e privato. Cosa ha riferito Nella mattinata di ieri, come di consueto è andata in onda una puntata di Mattino 5, il p ...