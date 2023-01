Sparatoria a Londra | ferite 3 donne e una bambina

Agenzia ANSA

Tre donne e una bambina di 7 anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Londra. E' successo vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Le donne di 54, 48 e 41 anni sono ricoverate in ospedale dopo l'attacco alla chiesa di Saint Aloysius.