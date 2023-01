Sparatoria a Londra | ferite 3 donne e una bambina

TGCOM

Tre donne e una bimba di sette anni sono rimaste ferite in unavicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Le donne, di 54, 48 e 41 anni, sono state ricoverate in ospedale dopo l'attacco, che ha avuto luogo nei pressi della St ...Paura a. Secondo quanto riferito dalla Bbc tre donne e una bimba di sette anni sono rimaste ferite in una, avvenuta vicino a una chiesa dove si stava celebrando. Sul posto è arrivata la polizia. Nessuna delle persone colpite sarebbe in pericolo di vita. Ancora ignote le cause degli ... Londra, sparatoria vicino a chiesa: ferite tre donne e una bambina Un'esplosione ha colpito un gasdotto, gestito dall'operatore Amber Grid, che collega Lituania e Lettonia, nel nord del paese. Lo ha annunciato lo stesso operatore locale sul suo sito… Leggi ...Lo rende noto la Bbc. Le donne sono state ricoverate in ospedale dopo l’attacco, che ha avuto luogo presso la St ...