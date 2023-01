Spalletti | “Siamo sullo stesso livello della Juve Contento per la prestazione della squadra”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLucianoparla in conferenza stampa al termine di Napoli-ntus. Queste le sue parole: “A noi interessa di noi stessi, non posandare a limitare quella che è la forza degli avversari se non ci giochiamo contro. Il messaggio di oggi è di quelli che ci fanno bene. Abbiamo fatto una buona partita, giocando il calcio che ci piace giocare, affrontando lacon la convinzione di essere forti quanto loro.rimasti uniti e lucidi anche dopo il loro gol, anche grazie al loro pubblico. Non abbiamo mai concesso loro determinate giocate. Lanegli anni è sempre stata lada battere ed invece stasera abbiamo fatto vedere di essere atop anche noi“. Questo 5-1 ha dimostrato che una ...