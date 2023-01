Spaccanapoli

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 14 gennaio 2023) È significativo che la striscia di otto vittorie consecutive in campionato senza subire gol della Juventus sia stata interrotta nel peggiore dei modi dalla squadra più spettacolare del campionato: una sconfitta che potremmo definire “di lungo muso”, in casa del Napoli, in quella che avrebbe potuto essere una partita fondamentale per rientrare prepotentemente nel discorso scudetto. La squadra di Allegri esce invece dal Maradona con la sensazione chiara di una netta inferiorità al cospetto di un Napoli sempre più dominante, fluido, cinico e aggressivo. Una manifestazione di superiorità talmente schiacciante che ha seppellito anche l’argomento che aveva tenuto banco nelle scorse settimane, cioè la capacità quasi esoterica dei bianconeri di non prendere gol nonostante uno stile difensivo remissivo che li aveva portati a concedere diverse occasioni agli avversari. Sin dai primi minuti di ...