Sono assenti in casa | ladri rubano contanti e oro | bottino da oltre 10mila euro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPannarano – Un furto in abitazione si è consumato nell’area del Partenio, molto ingente il. E’ accaduto a Pannarano. Ignoti, mentre i proprietari erano, dopo aver forzato un infisso di un balcone di un’abitazione in via Valle,entrati in cucina e rovistato in vari ambienti. I malfattori hanno prelevato 9200tenuti ine oggetti in oro nella camera da letto. Il danno si stima in una perdita di10000. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.