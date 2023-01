Soledar | Il capo della Wagner premia i mercenari ma Kiev smentisce la vittoria

RaiNews

Sebbene il governo ucraino abbia più volte smentito che l'insediamento di Soledar, vicino a Bakhmut, non sia caduto in mano russa come rivendicato ieri da Mosca, il capo del gruppo di mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, si è recato sul posto per consegnare medaglie. La situazione sembrerebbe comunque compromessa per le truppe di Kiev e la capitolazione totale potrebbe essere vicina. Il presidente ucraino pone l'accento sullo scontro interno tra esercito russo e il gruppo dei mercenari di Wagner sulla conquista di Soledar. Il capo dell'Aiea Grossi andrà in Ucraina la settimana prossima.