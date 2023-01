Sofia Goggia | che spavento! Caduta spaventosa in curva | le immagini

parte molto forte nel Super G di St. Anton, ma nell'ultimo settore della pista accorciata si inclina in una curva e si ribalta. Grande ...Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo, Marta Bassino ed Elena Curtoni. Scesa con il pettorale numero sei ...Sabato sfortunato per Sofia Goggia, caduta nel corso del SuperG di St.Anton, valido per la Coppa del mondo. La sciatrice bergamasca, che al secondo intermedio era davanti a Federica Brignone, poi vinc ...Prima vittoria stagionale per Federica Brignone: la sciatrice azzurra si è imposta nel SuperG di St.Anton, in Austria, valido per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La sciatrice valdostana co ...