Snowboard | Mirko Felicetti sul podio | “Grazie a March | mi ha aiutato tutta la settimana”

(Di sabato 14 gennaio 2023)ha conquistato uno splendido secondo posto nel gigante paralleleo di Scuol, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di. Il 30enne ha messo le mani sul nonoin carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, a quasi tre anni di distanza dall’ultimo ruggito. Il 30enne di Moena si è arreso soltanto in finale al cospetto del polacco Oskar Kwiatkowski, dopo aver sconfitto in semifinale lo sloveno Tim Mastnak. L’Italia ribadisce la propria caratura internazionale, conquistando il quintostagionale in Coppa del Mondo, tra l’altro con quattro atleti differenti.secondo nel PGS! Altroazzurro a Scuolha ...

Oskar Kwiatkowski vince la gara maschile di slalom gigante parallelo dia Scoul , valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Il polacco ha battuto in finale l'azzurroFelicetti , che dunque ha chiuso con un'ottima seconda posizione. Nella finalina per il terzo ...... Romanova Olga (Figure Skating), Hubbell Madison (Figure Skating), NenziGiacomo (Speed ...(1) Fava Elisa Short track (2) Marinelli Pietro, Oss Chemper Davide Pattinaggio di figura (4) ...Mirko Felicetti ha conquistato il secondo posto nel gigante parallelo maschile di Coppa del mondo a Scuol. Sulla pista elevetica, il 30enne di Moena ha conquistato il nono podio in carriera sul massim ...Cinque gare, cinque podi per la Nazionale italiana di snowboard parallelo in Coppa del Mondo. Questa volta ci pensa Mirko Felicetti che chiude alla grande secondo nel PGS di Scuol, in Svizzera, sfiora ...