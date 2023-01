Smalling | pessimismo per il rinnovo con la Roma

Leggi su dailynews24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Chrise lasembrerebbero, per il momento, lontani per ildi contratto. Le due parti non hanno ancora trovato un accordocontinua a preoccupare la dirigenza giallorossa. Il difensore inglese è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe finire per andar via. Il calciatore piace, e non poco, a L'articolo