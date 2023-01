Smackdown 13 01 2023 Un aiuto indesiderato

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo Gunther mettere il palio il suo titolo Intercontinentale contro quella che sarà, letteralmente, la sua sfida più grande: Braun Strowman. Inoltre Sami Zayn sarà costretto a dimostrare tutto il suo valore in un match che lo vedrà impegnato contro il suo ex migliore amico Kevin Owens. Inoltre vedremo come risponderanno Sheamus e Drew McIntyre all’assalto a sopresa subito settimana scorsa per mano dei Viking Raiders. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! Intercontinental Championship Match: Braun Strowman vs Gunther (3 / 5) La puntata inizia con questo match titolato. Dopo varie settimane di sfida a distanza tra i due, Strowman e Gunther potranno finalmente scontrarsi in un match con in palio il titolo ...

