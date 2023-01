Slittino | Voetter Oberhofer campionesse d’Europa! Trionfo a Sigulda e Coppa del Mondo ipotecata!

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Andreae Marionsono, al momento, le dominatrici del doppio femminile di. Dopo la leggera delusione di sabato scorso, nella gara-2 dile azzurre trovano la linea giusta e ribaltano la situazione trovando il colpo doppio: successo indelnei Campionati Europei. 1’26”281 il crono del duo tricolore che ha dominato in lungo e in largo, trovando il tempo migliore in entrambe le discese. Questo è il terzo successo nel massimo circuito internazionale in questa stagione (istituita quest’anno) e significa fuga in classifica: il margine sulle inseguitrici è netto, anche se mancano ancora diverse gare al termine. Oggi in seconda piazza si sono assestate le padrone di casa Upite/Ozolina, che erano ...