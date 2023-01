Slittino | trionfo azzurro per Voetter e Oberhofer in Coppa del Mondo a Sigulda

(Di sabato 14 gennaio 2023) Buone notizie in chiave azzurra dalladelfemminile di2022/23. La coppia composta da Andreae Marion, ha infatti vinto la gara di doppio femminile a, conquistando la loto terza vittoria stagionale. Le italiane hanno chiuso con il crono di 1’26”681, precedendo le padrone di casa Upite/Ozolina e le tedesche Rosenthal/Degenhardt. Al maschile invece i tedeschi Wendl/Arlt hanno vinto nel doppio maschile la seconda tappa di, quinto appuntamento delladeldi2022/23. La coppia teutonica ha preceduto i lettoni Bots/Plume e i tedeschi Sevics-Mikelsevics/Krats. Tra gli azzurri sesto posto per Emmanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, a 333 dalla testa. ...

Grande Italia a Winterleiten, sede di questo weekend della Coppa del Mondo 2022/2023 dinaturale. In Austria infatti sono arrivate tre vittorie e una vera e propria pioggia di ... Il...Tra le donne ennesimoper Evelin Lanthaler in 2:04.61 con 1.49 di margine sull'austriaca Tina Unterberger e 1.72 su Greta Pinggera. Quarta posizione per un'altra azzurra, Nadine Staffler a 2.16, settima Daniela ...Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono, al momento, le dominatrici del doppio femminile di slittino. Dopo la leggera delusione di sabato scorso, nella gara-2 di Sigulda le azzurre trovano la linea giu ...Lettonia devastante sul catino di casa di Sigulda nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Nel budello amico i baltici sfiorano il bottino pieno (unica non vittoria quella nel singolo f ...