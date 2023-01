Slittino | oro europeo e terza vittoria in Cdm nel doppio femminile per Voetter e Oberhofer

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sigulda, 14 gen. - (Adnkronos) - E' arrivata anche lastagionale per le azzurre Andreae Marionneldi Coppa del mondo diartificiale a Sigulda. Sul budello lettone, le due altoatesine hanno rinsaldato il comando della classifica generale – in cui svettano a quota 600 punti -, grazie all'ennesima prestazione sontuosa in questa prima edizione del massimo circuito per il. Le azzurre si sono anche laureate campionesse europee, nella gara sul budello lettone valevole appunto anche per la rassegna continentale. Il loro tempo complessivo è stato di 1'26?681, sufficiente per infliggere 501 millesimi alle padrone di casa Upite/Ozolina e 0?558 alle teutoniche ...