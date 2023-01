Slittino | Dominik Fischnaller è 5° a Sigulda Felix Loch guadagna 30 punti sull’azzurro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Se il peggior risultato stagionale coincide con un 5° posto, allorapuò guardare il bicchiere mezzo pieno nella rincorsa alla Coppa del Mondo di. A(Lettonia) è andata in scena la seconda gara consecutiva dopo quella della scorsa settimana, con la differenza che quella odierna era valida anche per il Campionato europeo 2023. Ad imporsi è stato il tedesco Max Langenhan, nuovo campione continentale che ha preceduto di soli 58 millesimi il connazionale. Il podio è stato completato dal padrone di casa Kristers Aparjods (+0.085), che dunque perde due posizioni rispetto al successo della tappa precedente. Per la prima volta in questa stagione, va detto, la gara non è stata completamente regolare, complice un ghiaccio che è andato gradualmente ...

