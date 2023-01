Sky Sport Serie C 2022 23 22a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche su NOW

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio, appuntamento su Sky con la 22adel campionato di calcio di/2023. Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato pubblicata dallaPro, i diritti di trasmissione del pacchetto Nazionale PAY del Campionato diC per la stagione/2023 e conferma così la grande attenzione alle...

Il miglior Napoli della stagione demolisce la Juventus. Devastante Osimhen, migliore in campo. Ma sono tutti gli uomini di Spalletti a giocare una partita quasi perfetta. Nella Juventus invece si ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiCalcio, le figurine Panini cambiano veste: presentato nuovo album Nella nuova collezione presente la Serie A, la B, la Lega Pro, l'AIC, l'AIAC e, ...Il Napoli gioca una gara perfetta al Maradona e batte la Juve 5-1 e va a +10 proprio su Juve e Milan (che deve ancora giocare). La squadra di Spalletti parte fortissimo e segna dopo 14' con Osimhen. A ...La squadra di Spalletti dà un nuovo importante segnale al campionato con il successo per 5-1 sulla Juve. Il Napoli va a + 10 su Juve e Milan (i rossoneri devono ancora giocare). In apertura segna Osim ...