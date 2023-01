Sinistra e nuove tessere. Imbarazzo e denuncia per gli iscritti fantasma albanesi

Il caso a Siena (esposto ai carabinieri) ma la questione interessa tutta la Toscana. Chiesta la verifica immediata e una commissione speciale ai vertici del ...E ricominciano la partita, dopo l'intervallo, conspaziature eposizioni: 4 - 4 - 2 ... La Juventus costruisce con la difesa a a quattro, con Kostic largo a(fuori inquadratura) e ...Il derby a sinistra comincia. La sfida Pd-5 Stelle sarà destinata a caratterizzare la campagna elettorale e, nel giorno in cui in Corte ...Il pensiero conservatore in Italia spesso ha sofferto di complesso d’inferiorità rispetto alla sinistra. Ma la vittoria alle elezioni può cambiare le cose. Viaggio nella filosofia, nella letteratura e ...