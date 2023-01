Siena | procura indaga per presunta violenza su una minorenne

... in merito alla questione di costituzionalità sollevata dal tribunale disulla posticipazione ... Non vi sono budget per ogni ufficio giudiziario oe quindi ciascuno ne dispone quante ne ...Secondo l'autopsia eseguita presso il Policlinico Le Scotte di, dei cinque colpi di fucile sparati da Sandro Mugnai, il 53enne di Arezzo la cui casa veniva ...è stato assegnato dalladi ...La procura apre un fascicolo sul caso contro ignoti. I familiari cercavano l’indomani due maggiorenni. Importante il racconto delle amiche che erano con la giovane per iniziare a ricostruire il contes ...La Procura di Siena ha aperto un fascicolo contro ignoti per una presunta violenza sessuale ai danni di una bambina di 12 anni ...