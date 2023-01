Si frattura una caviglia sulla Maresana | 55 anne recuperata con il verricello dell’elisoccorso - Video

(Di sabato 14 gennaio 2023) Bergamo. Alle 16 una donna in difficoltà in, deve intervenire l’elicottero: non è grave. Guarda ildell’intervento.

PharmaStar

Ha riportato la sospettadicaviglia e quindi ha chiesto aiuto. La centrale ha attivato i soccorsi. È decollato l'elisoccorso di Milano di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, ...Un turista è stato soccorso tra le 18 e le 19 dalle squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza di Tarvisio persospettaalla caviglia avvenuta durante la discesa da Forca Disteis, ai Piani del Montasio. L'uomo, che era assieme ad altri quattro compagni, è riuscito a scendere fino alla strada dei ... Dolore da frattura dell'anca, quale antidolorifico usare post chirurgia In Messico si è disputato il primo Gran Premio della nona stagione della Formula E. Il vincitore è stato Jake Dennis. Il pilota olandese Frijns in un incidente si è fratturato il polso. In Messico è i ...Lo hanno preso a pugni per nemmeno cinque euro di merce rubata nel Panda Store di Melzo. Preso a pugni per nemmeno cinque euro di merce Ha la faccia gonfia e, forse, una micro frattura al volto, Andre ...