Short track | Pietro Sighel sale sul trono | campione d’Europa dei 500 metri! Bronzo per Arianna Valcepina!

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si tingono subito d’azzurro i Campionati Europei dia Danzica.ha dominato la finale dei 500 metri, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in una gara individuale dopo 14 anni. L’ultimo a vincere un titolo era stato Nicola Rodigari, che vinse proprio i 500 metri a Torino nel 2009. Una finale che ha visto un solo padrone, proprio. Il trentino fin dalla partenza ha preso il comando della gara e non lo ha più lasciato, allungando giro dopo giro. Un successo perentorio, arrivato davanti all’olandese Jens van ‘T Wout, vincitore dei 1500 metri, e al lettone Reinis Berzins. Le medaglie per l’Italia non sono terminate, perchè in precedenza era arrivato un bellissimoperValcepina, alla sua ...