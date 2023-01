Short track | le staffette volano in Finale A agli Europei a Danzica Italia con due medaglie dopo la seconda giornata

(Di sabato 14 gennaio 2023) Calato il sipario sulladegli2023 di. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di(Polonia), è stato un day-2 particolarmente interessante, con le assegnazioni delle prime mede individuali sulle singole distanze, vale a dire i 1500 metri donne/uomini e i 500 metri donne/uomini. Le semifinali della(femminile e maschile) hanno completato il quadro della situazione. Un giorno speciale per i colori azzurri, viste le due mede conquistate nei 500 metri. Nella prova maschile Pietro Sighel si è imposto in maniera autorevole: partenza brillante e progressione devastante per i rivali. UnaA a senso unico che l’ha visto trionfare con il crono di 41.514 a ...

E' festa azzurra agli Europei di Danzica 2023 di short track per i colori italiani. Pietro Sighel si laurea campione europeo nei 500 uomini, dominando dall'inizio alla fine una spettacolare gara che, dopo una prestazione sontuosa, gli regala la medaglia d'oro.