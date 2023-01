Short track | Europei 2023 oggi in tv | orario e diretta streaming seconda giornata

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il programma, con l’e ladellaaglidi. Queste le gare previste: ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne; semifinali e finali 1500 metri uomini e donne; quarti di finale, semifinali e finali 500 metri uomini e donne; semifinali staffette donne e uomini. Appuntamento questa mattina, sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 10 con i ripescaggi e alle ore 14 con le fasi finali. Le gare saranno trasmesse in tv dai canali di Eurosport, insu Eurosport Player, Discovery Plus. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LASportFace.

... Fiamme Oro - Colorno (diretta) da Roma Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Marco Tripisciano ore 16.55 Pattinaggio: Camp. Europei Finale 500 m F/M (...Sono partiti in mattinata gli Europei di2023 a Danzica , in Polonia, in programma dal 15 al 17 gennaio. La prima giornata è favorevole agli azzurri che portano le staffette in semifinale e si godono tutti i portacolori al turno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata degli Europei in tv/streaming – I risultati della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda gior ...Oggi, sabato 14 gennaio, seconda giornata degli Europei 2023 di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), sarà un day-2 particolarmente interessante si assegneranno l ...