Shazam 2 | il nuovo promo prende in giro Il Trono di Spade

Leggi su movieplayer

(Di sabato 14 gennaio 2023) Diffuso in rete undi! Furia degli Dei che contiene un simpatico riferimento a un importante personaggio de Ildi. Zachary Levy è pronto a tornare nelle vesti dell'alter ego di Billy Batson in! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 diretto da David F. Sandberg.2 sembrerebbe essere ancora più caciarone e ricco di riferimenti alla cultura pop rispetto al primo, come dimostrato daldiffuso in rete cheinIldi. Nel breve video vediamo infattialle prese con un drago ed esclamare il nome Khaleesi, chiaro riferimento al titolo dato alla Madre dei Draghi Daenerys ...