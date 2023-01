Shakira e Ilary Blasi | la loro guerra agli ex mariti calciatori | tra rolex e tradimenti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nel 2022 si sono dette addio molte coppie dello show business, l’Italia e la Spagna hanno visto la fine di due matrimoni celebratissimi dal pubblico, ovvero quelli trae Francesco Totti ee Piqué. Le due storie hanno curiosi punti di contatto che vanno dorologi al mestiere dei due, due, e alleavventure extraconiugali. Il primo punto in comune tra le due storie è il tradimento da parte dei. Se Francesco Totti ha tradito lacon Noemi Bocchi, Piqué ha scelto Clara Chia Marti, una ragazza di 22 anni come amante. Entrambi sono stati beccati dalle rispettive ex mogli che, ai primi sospetti, hanno ingaggiato degli investigatori che gli hanno confermato l’infedeltà degli ormai ...

Tuttosport

La rabbia dinei confronti di Piqué è tutta racchiusa in poche strofe , che però hanno colpito dritto nel segno. " Hai scambiato una Ferrari con una Twingo ", "Hai scambiato un Rolex con un ...... con buona pace diBlasi e Francesco Totti e della loro telenovela capitolina pronta ad arrivare in Tribunale . Chi conosce la discografia disa che la cantautrice di Barranquilla non ... Shakira e Piqué come Totti e Ilary: ma stavolta oltre ai Rolex ci sono i Casio Shakira Asfalta il suo ex nel suo nuovo brano pubblicato ieri. Ma siamo proprio sicuri che sia una vittoria per lei, o un'amara e fugace soddisfazioneChi è Clara Chia Martì Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova fiamma di Piqué; asfaltata nel testo dell'ultima canzone di Shakira.