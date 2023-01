Shakira | con il reggiseno di pizzo scatena il web | Foto virale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ai fan di tutto il mondo non è sfuggita ladi: l’avete vista con ildi? Incredibile, guardate con attenzione. La pop star di fama internazionale non smette mai di far parlare di sé. Proprio di recente il suo nome è finito sotto le luci dei riflettori, ma avete visto com’è L'articolo, con ildiil webchemusica.it.

Piqué replica a: 'Un Casio è per sempre' A tutto ciò Gerard Piqué è riuscito a rispondere ... ma solo poche, semplici ed efficaci parole pronunciateun tono tagliente come la lama. Nel ...Dall'amore ai colpi bassi, la storia tra Gerard Piqué ecelebra la fine dell'amore durato 12 annistoccate di rancore reciproco. Dopo la pubblicazione della canzone "Music Session vo. 53" in cui la cantante colombiana dice "Hai scambiato un ...Casio farà da sponsor alla Kings League di Piqué Il campione annuncia l'accordo commerciale, ecco le prime notizie ...L'azienda elettronica celebre per i suoi orologi è stata citata in una hit della pop star Shakira per attaccare l'ex marito Piqué ...