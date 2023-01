Sfonda con la sua auto l’ingresso di un hotel a Shanghai Arrabbiato perché gli era stato rubato il pc nella stanza – Il video

(Di sabato 14 gennaio 2023) Martedì 10 gennaio davanti al Jinling Purple Mountaindi, in Cina, un clientehato con la suala porta girevole deled è entrato così sgommandohall andando avanti e in retromarcia mentre il personale dell’albergo gli gridava di fermarsi chiedendogli se era pazzo. Altri hanno filmato con il telefonino e le immagini sono diventate virali.ta la porta della suacon mezzi di fortuna il conducente èpoi fermato e consegnato alla polizia locale, che ha spiegato che era un uomo di 28 anni di nome Chen, furibondo per un a lite con il personale dell’albergo che accusava di avergliil pc dallain cui dormiva. ...

Open

Sfondata la porta della sua automezzi di fortuna il conducente è stato poi fermato e consegnato alla polizia locale, che ha spiegato che era un uomo di 28 anni di nome Chen , furibondo per un a ...Sfondata la porta della sua automezzi di fortuna il conducente è stato poi fermato e consegnato alla polizia locale, che ha spiegato che era un uomo di 28 anni di nome Chen , furibondo per un a ... Sfonda con la sua auto l'ingresso di un hotel a Shanghai. Arrabbiato ... RIETI - Vittoria casalinga per il Real Gavignano Ponzano che dopo aver vinto il recupero contro Torpedo 4-1, batte con lo stesso punteggio anche Cittareale nella decima giornata del girone C ...Un visitatore molto scontento di un hotel di Shanghai è salito sulla sua Audi A5 e ha attraversato la porta d'ingresso ...