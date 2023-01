Seul vuole tornare a schierare armi nucleari

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato chepotrebbe costruireatomiche proprie, o chiedere agli Stati Uniti di dislocarne sul proprio territorio, se la minaccia nucleare nordcoreana dovesse continuare a crescere. Questa è la prima volta dal ritiro delle testate statunitensi nel 1991 che un presidente sudcoreano ventila in pubblico questo tipo di opzione. In seguito a queste affermazioni, pronunciate durante un incontro con i ministeri della Difesa e degli Esteri, Yoon ha immediatamente aggiunto che l’avvio di un programma nucleare nostrano rimane al momento solamente un’ipotesi. E cherisponderà all’aggressività di Pyongyang cercando di rafforzare l’asse di cooperazione con Washington. “È possibile che il problema si aggravi e che il nostro Paese introduca...

RaiNews

ha speso oltre 200 miliardi di dollari negli ultimi 16 anni in sussidi per l assistenza all ... Adesso parla il sarto di Federico Rocca Spare del principe Harry è la storia di un uomo che...Mentreè nonpiù vedersi ancora oppressa da una specie di fratello minore, che non può competere con il suo sviluppo e la sua ricchezza. Tensioni antiche, ma limitate dalla Guerra fredda e ... Seul minaccia la sospensione dell'accordo militare con il Nord e vuole più droni Washington frena le ambizioni militari del presidente-falco Yoon Suk Yeol: “Basta e avanza il nostro scudo nucleare come deterrente” ...Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato che il suo governo dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di sospendere l'accordo militare intercoreano se la Corea del Nord "violerà" ...