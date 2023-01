Serie C 2022 2023 | poker della Virtus Entella | la vittoria contro il Rimini vale il secondo posto provvisorio

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nel matchventiduesima giornata del girone B di, lasconfigge ilper 4-1. Terzadi fila per i liguri, che sbancano lo Stadio Romeo Neri e salgono a quota 42 punti, issandosi provvisoriamente al. Terzo ko consecutivo invece per il, ancora attaccato alla zona play-off ma sempre più in difficoltà. Decidono la doppietta di Merkaj e le reti di Rada e Morosini, che vanificano il momentaneo 1-2 di Rossetti. RIVIVI IL LIVEGARA CRONACA – Pronti, partenza, via e subito un’occasione per parte. Ilci prova con Santini ma la sua conclusione termina fuori di poco; la...