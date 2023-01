Serie C 2022 2023 | il Renate vince 1-0 contro la Pro Vercelli grazie al rigore di Esposito

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilin casa 1-0la Pronel match valido per la 22ª giornata del girone A di. Partita decisa dalsegnato daal 50? che regala la terza vittoria nelle ultime quattro. Terza sconfitta in fila per la Proche nondal 4 dicembre, 2-0il Pordenone. La squadra di Dossena si conferma nelle zone alte della classifica salendo a 37 punti al 5° posto accorciando su FerralpiSalò e Vicenza, sconfitte da Piacenza e Lecco, che restano ferme a 39 e 38 punti in 2ª e 3ª posizione. Proche scende in 14ª posizione con 27 punti a -3 dalla zona playoff ma anche a +3 sulla zona playout. Primo tempo ...

WIRED Italia

Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di/2023 tra Lecce e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata diA tra Lecce e ...Il Bari dimentica il ko interno contro il Genoa che aveva chiuso ile inaugura il girone di ritorno travolgendo il Parma in un San Nicola che torna a sognare laA. Grazie alla sconfitta della Reggina, infatti, i biancorossi sono ora a - 3 dalla promozione ... Serie tv: le 10 (+1) migliori del 2022 Nel match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie A 2022/2023, la FeralpiSalò cade in casa contro il Piacenza.Le parole del tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, dopo la vittoria casalinga contro il Modena nella 20esima giornata della Serie B 2022/2023 ...