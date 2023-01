Serie C 2022 2023 | Barrenechea risponde a Liguori | la Juventus U23 blocca il Padova sull’1-1

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 contro laUnder 23 nel match dell’Euganeo valevole per la ventiduesima giornata del girone A del campionato di: all’inziale vantaggio biancoscudato firmato da Michaella rete di Enzo. Per effetto di questo risultato i veneti scendono all’undicesimo posto in classifica con 29 punti, mentre i bianconeri restano alle loro spalle con 27. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Le due squadre provano a partire subito in quinta, creando alcune occasioni che però non creano particolari pericoli dalle parti dei portieri. I bianconeri vanno vicini al gol con Sersanti, ma al 19? sono i biancoscudati a passare in vantaggio grazie a Michaelche, su ...