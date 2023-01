Serie B 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 12 agosto i neo promossi del Bari affrontano il Parma alle ore 20:45 al Tardini, dando il via ad un’altra fantastica stagione dellacadetta. Qui di seguito,delle gare e la. LAFrosinone 39 Reggina 36 Genoa 33 Bari 33 Pisa 29 Cagliari 28 Parma 27 Ternana 26 Sudtirol 26 Ascoli 25 Brescia 25 Modena 25 Palermo 25 Spal 23 Benevento 22 Como 22 Cittadella 22 Venezia 20 Perugia 20 Cosenza 17PRIMA GIORNATA VENERDI’ 12 AGOSTO 20:45 Parma-Bari 2-2 (3? Man, 11? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) SABATO 13 AGOSTO 20:45 Cittadella-Pisa 4-3 (27? Masucci, ...

Primo turno del 2023 per laB , che ha inaugurato a suon di sorprese il girone di ritorno dopo la consueta sosta di inizio ...essere stato tesserato per gli emiliani tra il 2019 e l'estate, ...Il serbo è testa dinumero 4 ma solo formalmente, sanno tutti che il grandissimo favorito di ... Il 21 volte vincitore slam ha anche parlato anche di quello che gli è successo nel, della '...Ieri MATCH PACK, 13ª GIORNATA SERIE A FEMMINILE: MILAN-PARMA Parma Calcio 1913 (2 giorno/i fa) - Parma, 13 gennaio 2023 – Sarà il Milan il prossimo avversario delle Crociate al PUMA House of Football ...La Norvegia vince la staffetta femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. La squadra scandinava ha preceduto la Germania di circa 15 secondi, e l’Italia, terza a 33.5 ...