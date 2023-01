Serie A | la Cremonese esonera Alvini | il sostituto

Agenzia ANSA

... terzultimi in classifica, ma rinfrancati dalla vittoria sulladi lunedì scorso. L'Inter non ha mai perso con il Verona in casa inA: in 31 gare davanti ai propri tifosi, i nerazzurri ...La reazione dellaè un tiro a fil di palo di Valeri, ma al 18' arriva il raddoppio: l'arbitro Massa viene richiamato dal Var per un precedente contatto di Ghiglione in area ai danni di Izzo. Serie A: in campo Cremonese-Monza 0-2 LIVE Ballardini-Cremonese: tutti i precedenti dell'allenatore in Serie A. Le salvezze dell'allenatore L'avventura di Massimiliano Alvini alla Cremonese è arrivata al capolinea: la sconfitta in casa contro ...Massimiliano Alvini non è più l'allenatore della Cremonese. La notizia, nell'aria sin dal fischio finale del match interno perso con il Monza, è stata ufficializzata nella serata di sabato dal club gr ...