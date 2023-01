Serie A | Inter - Verona 1 - 0

...00 Macerata - Chieri VisualizzaA1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Verona - Milano 15:30 Emma Villas - Latina Visualizza SuperLega CALCIO -A 18:30 Bologna - Cremonese 20:45- ...L'batte il Verona 1 - 0, grazie a un gol di Lautaro Martinez. L'argentino è il migliore in campo, Dzeko invece non brilla. Tra gli ospiti Djuric il più pericoloso. Andrea Marinozzi giudica i ...Serie A, l'Inter batte l'Hellas Verona a San Siro: decide Lautaro Martinez. Inzaghi aggancia la Juventus in classifica al terzo posto. Mercoledì Supercoppa ...Con il successo casalingo sul Verona, l'Inter sale a quota 37 punti in classifica, agganciando la Juventus e avvicinando il Milan (38). Resta invece invariato il distacco dalla capolista ...