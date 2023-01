Serie A | Il cosiddetto gol fantasma che fa vergognare il calcio | “Come si festeggia un gol che non c’è?”

Leggi su justcalcio

2023-01-11 10:38:26 Ea partita di un campionato regionale in Italia tra icastigliano e il Noicattaro È stato protagonista di un misnamed ghost goal che è diventato virale sui social e sta facendo il giro del mondo. nel campionato di Prima Divisione del girone B delle regionali pugliesi non ci credono l'arbitro Andrea Romano ha concesso un gol ad un tiro di Sabatelli questo va chiaramente fuori porta e in cui la palla colpisce l'esterno della rete. Giuseppe Pellegrinopresidente dell'ASDCastellana, ha riconosciuto che "è stato chiaramente verificato, si è trattato di un mero errore visivo da parte dell'arbitro, che ha erroneamente visto entrare la palla in porta, attribuendoci il gol, e di conseguenza ...