Serena Bortone rompe il silenzio | la confessione dolorosa | “Ho la malattia di De Quervain”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Da diverse puntate,ha preoccupato i fan per via della fasciatura presente sul braccio: ora, ha finalmente vuotato il sacco. Nello studio di Oggi è un altro giorno, infatti, la padrona di casa ha svelato la ragione dietro la medicazione: ecco tutta la verità. Seguitissima dal pubblico da casa,è al timone di Oggi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il Fatto Quotidiano

ha il braccio fasciato da diversi giorni. La conduttrice aveva già dichiarato di aver subito una operazione poi L'articoloe il braccio fasciato, la confessione della ...Ed è proprio parlando con il suo ospite chesi è ritrovata a chiarire le ragioni per le quali è apparsa in diretta TV con un bendaggio al braccio destro molto evidente. A chiederle ... Serena Bortone rivela: “Mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain” Serena Bortone è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Dopo una breve pausa, Serena Bortone ...Durante la messa in onda di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha fatto una confessione riguardo la sua vita privata: ecco le sue parole ...