“Sei un mito!” Edoardo Tavassi genio del GF Vip 7 | tutti pazzi per il siparietto con Donnamaria

(Di sabato 14 gennaio 2023)imita Antonella Fiordelisi. Era già accaduto qualche giorno fa che il vippone in guardino si divertisse ad imitare la coinquilina con lei presente che, come prevedibile, non ha gradito la cosa. Dopo aver notato Antonella Fiordelisi in disparte, il 38enne romano ha deciso di cimentarsi in una sua imitazione. L’influencer campana non ha affatto gradito di essere derisa per l’ennesima volta (lo si evinceva dal suo sguardo), ma ha preferito non commentare per non innescare l’ennesima discussione. Sul web l’imitazione non è piaciuto tanto che i fan su Twitter hanno criticato l’imitazione fatta daal GF Vip: “Che cosa squallida ea ridere”, scrive un utente a cui fa eco un altro: Menomale che è lei quella che mette zizzania e vuole litigare ai ...