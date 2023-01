Segnaletica stradale | in corso i lavori di riqualificazione

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 14 gennaio 2023) Proseguono idi sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione dellapresente in diversi quartieri cittadini, predisposti dall’amministrazione Melucci e realizzati dalla direzione Polizia Locale. La gara, pubblicata la scorsa estate, prevede interventi per 600mila euro che riguardano le installazioni verticali e orizzontali presenti a Paolo VI, Salinella/Taranto 2, nelle aree di Lama, Talsano e San Vito e in prossimità di tutti gli accessi cittadini. Attualmente, sono in fase avanzata i cantieri che riguardano alcune strade della Salinella e gli accessi di via Cesare Battisti, viale Unicef e Porta Napoli. «Come annunciato – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – questi interventi rientrano in un programma più ampio voluto dal sindaco Rinaldo Melucci, mirato a garantire ...