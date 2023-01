Se siete papà e amate la birra come me | Beer Dad fa per voi E ora fatemi tornare da Jonah!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Vi chiedo una cortesia: se volete commentate pure questo mio intervento ma fatelo, vi prego, a bassa voce. Non picchiate con rabbia i tasti con le vostre opinioni o critiche ma lasciate piuttosto scivolare le ditafanno ora le mie, agili e silenziose nell’accarezzare le letterequelle del pianista Novecento su ebano e avorio tra le onde dell’oceano. Il mio piccolo, adorato, dolcissimo figlio dorme di là, e ho solo questo spicchio di ora notturna, appena passata la mezzanotte, per scrivere senza svegliarlo. Da quando Jonah Ettore si è presentato da noi dieci mesi fa, per insegnarmi che il cuore non è solo un muscolo nascosto nel torace ma un contenitore infinito di risate e amore, sono rimasti comprensibilmente pochi i momenti che non voglia dedicare, quando terminano le necessità del lavoro e di altre inevitabili scocciature, alla scoperta ...